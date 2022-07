Napoli, Spalletti: “Quest’anno partiamo con un vantaggio. Dobbiamo dare continuità al lavoro” (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo l’amichevole vinta per 10-0, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le sue parole: “Si vedono già le nostre linee di velocità e tecnica. Adesso bisogna dare continuità al lavoro. Quest’anno siamo partiti con un vantaggio perché già ci conosciamo quasi tutti e sappiamo quali suono i ruoli. Adesso diventa fondamentale crescere di condizione ed inserire anche quelle pedine che servono per dare sicurezza e solidità alla rosa. Kvaratskhelia? Kvara è un calciatore che punta spesso l’uomo, che sa andare sia sul destro che col sinistro e sa concludere l’azione. E’ un ottimo calciatore ed è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne. La Società ha anche completato la linea di sinistra con ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo l’amichevole vinta per 10-0, il tecnico delLucianoha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco le sue parole: “Si vedono già le nostre linee di velocità e tecnica. Adesso bisognaalsiamo partiti con unperché già ci conosciamo quasi tutti e sappiamo quali suono i ruoli. Adesso diventa fondamentale crescere di condizione ed inserire anche quelle pedine che servono persicurezza e solidità alla rosa. Kvaratskhelia? Kvara è un calciatore che punta spesso l’uomo, che sa ansia sul destro che col sinistro e sa concludere l’azione. E’ un ottimo calciatore ed è colui che ritenevamo giusto per sostituire Insigne. La Società ha anche completato la linea di sinistra con ...

