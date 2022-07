Napoli, è Kim il sostituto di Koulibaly: il difensore coreano non si è allenato con il Fenerbahce (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver detto addio a Koulibaly, volato a Londra per raggiungere Jorginho al Chelsea, il ds Cristiano Giuntoli è a caccia di un valido sostituto. Nelle ultime ore la società partenopea ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver detto addio a, volato a Londra per raggiungere Jorginho al Chelsea, il ds Cristiano Giuntoli è a caccia di un valido. Nelle ultime ore la società partenopea ha...

