Milan, Gazzetta: “De Ketelaere rimane in scia, ma si deve correre” (Di giovedì 14 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Ad oggi come scrive Gazzetta, continua la trattativa tra il Milan e il club belga per il ragazzo ventunenne De Ketelare. Il belga è sceso in campo con il club e lancia un grande messaggio alla squadra rossonera di andare dritti sulla grande trattativa, ma ci sono dei grandi intoppi sui costi. “Rilancio Fino a quanto dovrà spingersi il Diavolo per soddisfare il Bruges? Di fatto ballano più o meno 5 milioni: per questo, secondo quanto filtra dal Belgio, la prima proposta rossonera di 30 milioni tra base fissa e bonus non sarebbe stata ritenuta sufficiente. È evidente che Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, dovranno ripensare una nuova proposta al rialzo, magari lavorando proprio sui premi. Sempre a patto che i rilanci del Leeds non scatenino un’asta: come insegna il caso Botman, al ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022)- Ad oggi come scrive, continua la trattativa tra ile il club belga per il ragazzo ventunenne De Ketelare. Il belga è sceso in campo con il club e lancia un grande messaggio alla squadra rossonera di andare dritti sulla grande trattativa, ma ci sono dei grandi intoppi sui costi. “Rilancio Fino a quanto dovrà spingersi il Diavolo per soddisfare il Bruges? Di fatto ballano più o meno 5 milioni: per questo, secondo quanto filtra dal Belgio, la prima proposta rossonera di 30 milioni tra base fissa e bonus non sarebbe stata ritenuta sufficiente. È evidente che Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, dovranno ripensare una nuova proposta al rialzo, magari lavorando proprio sui premi. Sempre a patto che i rilanci del Leeds non scatenino un’asta: come insegna il caso Botman, al ...

