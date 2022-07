Mertens-Napoli: è finita, non ci sono più i margini per il rinnovo (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche l’ultimo pezzo di storia del Napoli sembra destinato a dire addio Dries Mertens è ai saluti. Questo è quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 14 luglio 2022) Anche l’ultimo pezzo di storia delsembra destinato a dire addio Driesè ai saluti. Questo è quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

mirkocalemme : Per #Inter e #Roma l'ostacolo nella corsa a #Dybala sono le cessioni, per il #Napoli, a mio avviso, più che la ques… - anperillo : Quando nell’estate ‘88 vendette #Garella, #Ferrario, #Bagni e #Giordano il #Napoli ripartì da #Giuliani, #Corradini… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - sscalcionapoli1 : Petrazzuolo: “Napoli, occhio a Dries Mertens, Paulo Dybala? Ha un ingaggio notevole” - D_IP17 : RT @Fuoco46582364: @D_IP17 30 giorni a Verona napoli: senza 2 portiere , senza 2 difensori , caso mertens , da vedere dybala ma tutto ok vi… -