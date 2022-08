La storia di Enzo Ferrari in una serie di Apple tv (Di giovedì 14 luglio 2022) Life&People.it Una serie TV, targata Apple, sul Re delle automobili Enzo Ferrari; è questa una delle novità più scintillanti che arrivano dal mondo dell’audiovisivo in questa estate 2022. Si tratta di una produzione molto importante, che coinvolge il genio Paolo Sorrentino nel ruolo di produttore esecutivo, Stefano Sollima alla regia e sul versante creativo il candidato all Oscar Steven Knight, noto per aver ideato la serie culto UK Peaky Blinders. Una tv serials ispirata a un best seller La serie – al momento in fase di pre-produzione a Roma – sarà ispirata al romanzo “Ferrari Rex” di Luca Del Monte, bestseller etichettato da una testata prestigiosa come il New York times la “biografia definitiva” su Enzo Ferrari. La nuova ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 14 luglio 2022) Life&People.it UnaTV, targata, sul Re delle automobili; è questa una delle novità più scintillanti che arrivano dal mondo dell’audiovisivo in questa estate 2022. Si tratta di una produzione molto importante, che coinvolge il genio Paolo Sorrentino nel ruolo di produttore esecutivo, Stefano Sollima alla regia e sul versante creativo il candidato all Oscar Steven Knight, noto per aver ideato laculto UK Peaky Blinders. Una tv serials ispirata a un best seller La– al momento in fase di pre-produzione a Roma – sarà ispirata al romanzo “Rex” di Luca Del Monte, bestseller etichettato da una testata prestigiosa come il New York times la “biografia definitiva” su. La nuova ...

