Il pagamento del fondo di istituto: guida normativa e operativa. Con modello di determina da far firmare al Dirigente (Di giovedì 14 luglio 2022) A conclusione dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche si apprestano ad attuare le procedure amministrative e contabili finalizzate all’erogazione dei compensi accessori al personale docente e ATA, a valere sulle risorse in disponibilità delle scuole nell’ambito del fondo di istituto (FIS) e del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (fondo MOF). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) A conclusione dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche si apprestano ad attuare le procedure amministrative e contabili finalizzate all’erogazione dei compensi accessori al personale docente e ATA, a valere sulle risorse in disponibilità delle scuole nell’ambito deldi(FIS) e delper il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). L'articolo .

