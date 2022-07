Governo: D'inca sente Draghi, unica via è voto fiducia (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro Federico D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Mario Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul Dl aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale. Si apprenda da fonti di Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro Federico D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Marioil quale ha indicato comevia percorribile la richiesta dial Senato sul Dl aiuti. Lasarà posta al termine della discussione generale. Si apprenda da fonti di

