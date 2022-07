Google nel mirino dell’Antitrust per “abuso di posizione dominante”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 luglio 2022) Los Angeles – L’Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un’istruttoria nei confronti diipotizzando undiin violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Lo comunica l’Autorità in una nota. Il gruppo Alphabet/detiene unain diversi mercati che consentono di acquisire grandi quantità di dati attraverso i servizi erogati (Gmail,Maps, Android) e nel 2021 ha realizzato un fatturato di 257,6 miliardi di dollari. Nello specificoavrebbe ostacolato l’interoperabilità nella condivisione dei dati presenti nella propria piattaforma con altre piattaforme, in particolare con l’App Weople, gestita da Hoda, un operatore attivo in ...