Gabriel Garko torna sul set | in quale film lo vedremo?

(Di giovedì 14 luglio 2022) Buone notizie per i fan di: l'attore tornerà finalmente a recitare. Dopo aver fatto parlare di sé soprattutto per la sua vita sentimentale e per il cosiddetto «segreto di Pulcinella», è stato arruolato per unche uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre. Di cosa si tratta?al cinema: nuovoper luia recitare in unche, il prossimo Natale, uscirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia. A volerlo nel cast e ad annunciarlo è stato il collega Massimo Boldi, che già al lavoro da mesi per il nuovo cinepanettone. Intervistato da Fanpage, il simpatico Cipollino ha dichiarato: "Mi auguro di finire Vacanze in famiglia, il ...

Pubblicità

grissino78 : @H0PESTR0M Gabriel Garko? Nn sapevo si fosse dato al calcio - redazionerumors : L'attore ha compiuto mezzo secolo di vita e ha aspettato la mezzanotte per brindare con un gruppo ristretto di amic… - infoitcultura : Gabriel Garko compie 50 anni: vita, “morte” e miracoli di un sex symbol - Novella_2000 : Gabriel Garko compie 50 anni: tanti gli invitati vip presenti alla festa - doctorgis84 : Chiedere se farà la #quartadose a chi non ha i requisiti, in atto è un po' come chiedere a una persona comune se us… -

Parliamo dei nomi certi accanto ai nomi di grandi donne scenderanno in pista Iva Zanicchi, Marta Flavi,e Nancy Brilli. A questi per ultimo si è aggiunto un altro grandissimo ...Tutti i nomi trapelati e confermati finora vengono fortemente approvati da Carolyn Smith che, suche, prima di essere concorrente è stato ospite in passato, non nasconde il proprio ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Massimo Boldi ha concesso una intervista a Fanpage nella quale ha detto che farà coppia con Gabriel Garko nel prossimo film.