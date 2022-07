Fiamme in casa, intervengono i vigili: salvi mamma e due bimbi (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un incendio si è sviluppato stamattina in un appartamento di via Scarlatti a Marcianise (Caserta). Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta allertati dai residenti. Giunti sul posto, i pompieri si sono imbattuti nelle Fiamme al piano terra di un palazzo di due piani, con il fumo nero e denso che aveva invaso anche le scale. Entrati all’interno dell’appartamento, hanno spento l’incendio che dalla cameretta si stava propagando al resto dell’immobile. In questo modo i vigili hanno limitato i danni evitando che le Fiamme si propagassero anche alle altre abitazioni adiacenti. Illesi i tre occupanti dell’appartamento, una donna e due bambini, fuggiti via subito dopo aver visto le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un incendio si è sviluppato stamattina in un appartamento di via Scarlatti a Marcianise (Caserta). Ad intervenire sono stati idel fuoco del comando provinciale deidel fuoco di Caserta allertati dai residenti. Giunti sul posto, i pompieri si sono imbattuti nelleal piano terra di un palazzo di due piani, con il fumo nero e denso che aveva invaso anche le scale. Entrati all’interno dell’appartamento, hanno spento l’incendio che dalla cameretta si stava propagando al resto dell’immobile. In questo modo ihanno limitato i danni evitando che lesi propagassero anche alle altre abitazioni adiacenti. Illesi i tre occupanti dell’appartamento, una donna e due bambini, fuggiti via subito dopo aver visto le ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Fiamme in casa, intervengono i vigili: salvi #Mamma e due bimbi ** - AnsaVeneto : Venezia: Celine Sciamma presidente giuria Giornate Autori. Regista di Ritratto di una giovane in fiamme torna 'a ca… - fisco24_info : Venezia: Celine Sciamma presidente di giuria alle Giornate degli Autori: Regista di Ritratto di una giovane in fiam… - manomela : “Ludmilla non aspetta nessuno, si guarda intorno e non dice: «È casa mia». Dice: «È la mia terra». La terra che app… - Paoblog : Notevole come le auto passino tranquillamente di fianco ad un mezzo in fiamme. (Se interessa: @disinformatico) Una… -