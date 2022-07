Draghi si dimette | non ci sono più le condizioni per affrontare le sfide

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nelle comunicazioni durante il Consiglio dei ministri. "Dal mio discorso di insediamento in Parlamento - ha aggiunto il premier - ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale perledi questi mesi. Questeoggi non cipiù". "In questi giorni da parte mia c`è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mistate avanzate dalle ...

ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - ilpost : +++ Draghi si dimette +++ La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato annunciando le dimissioni di Draghi: - Tommasolabate : +++ Draghi si dimette +++ - marisaconca : RT @susannaricciar1: Draghi si dimette lasciando dietro un disastro...grazie renzi - 77Chiaretta : RT @HuffPostItalia: Crisi governo, Mario Draghi stasera si dimette -

È lo strumento usato daper ottenere l'approvazione del cosiddetto decreto Aiuti e su cui i ... Crisi al buio Si parla di crisi al buio quanto il presidente del Consiglio si...Terminato l'incontro- Mattarella. Cdm alle 18,15Il Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul dl aiuti con 172 sì, 39 no e nessun astenuto. I senatori M5s non hanno partecipato al voto – come annunciato ieri in tarda serata dal leader Gi ...Il Presidente del Consiglio fa un passo indietro dopo il non voto di fiducia di M5s. L'annuncio durante il Cdm ...