Dimissioni Draghi, Lega: “Lui e Italia vittime di no M5S e forzature Pd” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico”. Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. “La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi – si legge nella nota – condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli Italiani”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Laè stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidentee l’eranodei troppi No del Movimento 5 Stelle e delleideologiche del partito democratico”. Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l’annuncio delleda parte di Mario. “La, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi – si legge nella nota – condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola aglini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - you_trend : ?? #BREAKING #Draghi rassegnerà le dimissioni questa sera - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - apaeli : RT @LiveSpinoza: Draghi annuncia le dimissioni: 'La sapete quella del banchiere che si è rotto il cazzo?' [@rostokkio] - Rayback : ??Le dimissioni di #Draghi congelate? Rimandato alle camere da Penna Bianca #Mattarella per una migliore valutazione… -