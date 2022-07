Damiano Tommasi parteciperà al Verona Pride di sabato 16 luglio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 14 luglio 2022) Aveva promesso un cambio di passo sui diritti civili e sociali e così è stato fin dall’inizio del suo mandato. Il nuovo sindaco di, ha annunciato la sua partecipazione dalin programma nel pomeriggio di16per le strade della città scaligera. Un notevole punto di rottura rispetto al recente passato, dove il Comune ha sempre fatto mancare il proprio appoggio – anche simbolico – all’evento per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone che fanno parte della comunità LGBTQ+. Il primo cittadino, dunque, saluterà tutti i partecipanti alla partenza della variopinta marcia che riempirà le strade di. Una città che ha ancora in vigore quelle mozioni omofobe datate 1995, tra cui è presente l’impegno del Comune a non ...