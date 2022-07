Calcio | Jovic ' Felice di vestire la maglia della Fiorentina'

(Di giovedì 14 luglio 2022) "Sono pronto al 100% a fare tutto il lavoro che mister Italiano mi chiederà" MOENA - "Per me è un piacere essere qui, sono contento diquesta. Molti giocatori balcanici sono venuti a ...

"Presentiamo uno dei nostri acquisti, Luka, che viene dal Real Madrid e che ha scelto di venire a Firenze per rimettersi in gioco - ha sottolineato - Abbiamo lavorato tanto per portarlo qui, ...Buona la prima per Luka, che nell'amichevole a Moena contro il Real Vicenza ha realizzato ben 4 gol: ' Sono felice di vestire questa maglia ed è un piacere essere qui . Sono a completa disposizione di mister Italiano, ...'Sono pronto al 100% a fare tutto il lavoro che mister Italiano mi chiederà' MOENA (ITALPRESS) - 'Per me è un piacere essere qui, sono contento ...L'attaccante serbo si presenta al ritiro di Moena. "Spero di aiutare la squadra con i miei gol. Vlahovic mi ha parlato bene della squadra e della città" ...