Ambrosino super gol e rigore sbagliato | il bellissimo gesto di Osimhen – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il Napoli batte 10-0 il Bassa Anaunia e va in gol anche, che haanche un calcio di. Per un attaccante, soprattutto se giovane, segnare è sempre importantissimo. Perc’è la voglia di mettersi in mostra dopo un’ottima stagione a suon di gol con il Napoli Primavera e buone prestazioni con la Nazionale Under 19.difficilmente resterà in rosa, molto probabile che Spalletti lo tenga per tutta la durata del ritiro e poi il Napoli lo mandi a giocare in qualche club, magari in Serie B, una trafila fatta prima di lui anche da calciatori come Insigne e Gaetano. Ma oggi perera importante andare in rete. Il giovane attaccante di Procida si è preso anche la responsabilità di calciare un, poi. ...