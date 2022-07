Zendaya da record grazie a Euphoria: 4 nomination agli Emmy 2022 ed è la produttrice più giovane di sempre (Di mercoledì 13 luglio 2022) Zendaya supera un nuovo record agli Emmy. A soli 25 anni, l’attrice e cantante è ora la produttrice donna più giovane ad essere mai stata nominata, oltre ad essere la più giovane candidata come protagonista per ben due volte. Secondo le nomination agli Emmy 2022, uscite oggi pomeriggio, l’artista ha ottenuto quattro candidature in totale. Con due canzoni menzionate nella categoria musica e testi originali: una per Elliot’s Song dall’episodio Tutta la mia vita, il mio cuore ha desiderato una cosa che non posso nominare (musica e testi di Labrinth e testi di Muzhda Zemar-McKenzie e Zendaya) e I’m Tired dall’episodio Tu che non puoi vedere, pensa a chi può farlo (musica e testi di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)supera un nuovo. A soli 25 anni, l’attrice e cantante è ora ladonna piùad essere mai stata nominata, oltre ad essere la piùcandidata come protagonista per ben due volte. Secondo le, uscite oggi pomeriggio, l’artista ha ottenuto quattro candidature in totale. Con due canzoni menzionate nella categoria musica e testi originali: una per Elliot’s Song dall’episodio Tutta la mia vita, il mio cuore ha desiderato una cosa che non posso nominare (musica e testi di Labrinth e testi di Muzhda Zemar-McKenzie e) e I’m Tired dall’episodio Tu che non puoi vedere, pensa a chi può farlo (musica e testi di ...

