Uomini e Donne, quanto guadagnano Gianni e Tina: uno schiaffo alla miseria (Di mercoledì 13 luglio 2022) I due celebri opinionisti del dating show di Maria De Filippi, guadagnerebbero tantissimo. Cerchiamo di scoprirne di più leggendo l’articolo. Uomini Donne è un format seguitissimo dai telespettatori. Dopo tanti anni di messa in onda è ormai entrato a far parte dei programmi cult di Mediaset. Condotto da sempre da Maria De Filippi, si è avvalso della storica presenza di opinionisti quali Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due si sono spesso scontrati, avendo più volte manifestato opinioni divergenti in merito ad alcuni concorrenti del dating. Tuttavia si sono invece trovati d’accordo nell’avversione nei confronti della dama piemontese Gemma Galgani. Fuori dallo studio, Gianni e Tina sono però in splendidi rapporti, essendo anche buoni amici. Circa i loro guadagni, voci insistenti hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 luglio 2022) I due celebri opinionisti del dating show di Maria De Filippi, guadagnerebbero tantissimo. Cerchiamo di scoprirne di più leggendo l’articolo.è un format seguitissimo dai telespettatori. Dopo tanti anni di messa in onda è ormai entrato a far parte dei programmi cult di Mediaset. Condotto da sempre da Maria De Filippi, si è avvalso della storica presenza di opinionisti qualiSperti eCipollari. I due si sono spesso scontrati, avendo più volte manifestato opinioni divergenti in merito ad alcuni concorrenti del dating. Tuttavia si sono invece trovati d’accordo nell’avversione nei confronti della dama piemontese Gemma Galgani. Fuori dallo studio,sono però in splendidi rapporti, essendo anche buoni amici. Circa i loro guadagni, voci insistenti hanno ...

Pubblicità

lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - Valerio000j : RT @FinallyMichele: cultura siamo ai livelli di uomini&donne, interessi? IG e droplist - PignaMaligna : @LucaDeNapoli @repubblica @concitadeg La Pigna Maligna ritiene che sia un non sequitur e promuove aborto eutanasia… -