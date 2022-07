Un decreto a fine luglio per le buste paga | 100-150 euro in più per i lavoratori che guadagnano di meno

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Unalladiper il taglio del cuneo fiscale e delle accise. Che pesa per 10-12 miliardi sulle casse pubbliche. E porterà nelle tasche deitra i 100 e i 150in più al mese a partire dalla bustadi agosto o da quella di settembre. Questo è il piano del governo Draghi che dovrebbe poi completarsi con la legge di bilancio. Dove il taglio delle tasse sul lavoro diventerà strutturale e sarà finanziato attraverso la variazione dei capitoli di spesa. Nel nuovo provvedimento ci saranno anche misure per la benzina e le bollette. Mentre sul salario minimo l’ipotesi è di usare il Tec (Trattamento economico complessivo) stabilito dai contratti di categoria. E di incentivare le imprese a ridurre o eliminare i contratti precari: lavoro a chiamata, tirocini e ...

Pubblicità

disinformate_it : RT @HuffPostItalia: Draghi promette un decreto sui salari entro fine luglio. Ma tiene coperte le cifre - SavonaSiulp : RT @CislNazionale: “Il premier #Draghi si è impegnato ad aprire un percorso di dialogo con il sindacato sulla politica dei redditi, puntand… - patroleader : Trasmesso al Parlamento il decreto Mite sul Fine tutela - Energia Oltre - antoniodb69 : RT @CislNazionale: “Il premier #Draghi si è impegnato ad aprire un percorso di dialogo con il sindacato sulla politica dei redditi, puntand… - FitSicilia_cisl : RT @CislNazionale: “Il premier #Draghi si è impegnato ad aprire un percorso di dialogo con il sindacato sulla politica dei redditi, puntand… -

Il governo nel vertice con i sindacati ha annunciato unaiuti entroluglio contro il caro vita. Ci saranno nuovi incontri su cuneo fiscale, salario minimo, rinnovo contratti. Risposta. È ...... Draghi ha detto che è necessario incrementare il netto salariale e ha sottolineato che un nuovodi sostegno per famiglie e imprese e pensionati arriverà entro ladel mese. Il governo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il presidente del Consiglio annuncia un nuovo patto sociale sui salari e sulle pensioni. "Non ci sarà un bis, si va avanti finché riusciamo ...