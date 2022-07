Ultime Notizie – Buon compleanno a Harrison Ford, per lui 80 candeline (Di mercoledì 13 luglio 2022) Buon compleanno a Harrison Ford che oggi, mercoledì 13 luglio, compie 80 anni. L’attore statunitense, interprete di alcuni dei film americani di maggior successo, tornerà sul grande schermo nel 2023 nei panni di Indiana Jones (per la quinta volta). Nato a Chicago il 13 luglio 1942, tra la fine degli anni 1970 e l’inizio degli anni 1990, ha partecipato ad alcuni dei film statunitensi di maggiore successo di quel periodo, lavorando per George Lucas, Phillip Noyce, Ridley Scott, Steven Spielberg e Peter Weir. Tra i suoi personaggi più noti, oltre all’archeologo Indiana Jones, ci sono il contrabbandiere spaziale Ian Solo nella serie di Guerre stellari, l’agente della Cia Jack Ryan in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo, e il cacciatore di replicanti Rick Deckard in Blade Runner di Ridley Scott. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022)che oggi, mercoledì 13 luglio, compie 80 anni. L’attore statunitense, interprete di alcuni dei film americani di maggior successo, tornerà sul grande schermo nel 2023 nei panni di Indiana Jones (per la quinta volta). Nato a Chicago il 13 luglio 1942, tra la fine degli anni 1970 e l’inizio degli anni 1990, ha partecipato ad alcuni dei film statunitensi di maggiore successo di quel periodo, lavorando per George Lucas, Phillip Noyce, Ridley Scott, Steven Spielberg e Peter Weir. Tra i suoi personaggi più noti, oltre all’archeologo Indiana Jones, ci sono il contrabbandiere spaziale Ian Solo nella serie di Guerre stellari, l’agente della Cia Jack Ryan in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo, e il cacciatore di replicanti Rick Deckard in Blade Runner di Ridley Scott. Adnkronos, ...

