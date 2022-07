Truffa dei diamanti | a processo per autoriciclaggio imprenditore “Tra le 600 vittime anche vip”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Una megaconvip. Ci sarebberoil cantante Vasco Rossi e la conduttrice Federica Panicucci, l’imprenditrice Diana Bracco e la showgirl Simona Tagli tra le oltre 600 persone raggirate nell’imbroglio che ha portato alMaurizio Sacchi, 67 anni, con l’accusa di. Per l’amministratore delegato della Diamond Private Investiment (Dpi spa), che opera nel settore della vendita di pietre preziose come riporta Il Messaggero, il 24 ottobre inizierà il procedimento. Secondo l’accusa l’“vendevaa prezzi esorbitanti” e con la complicità di altre persone “vendevaa prezzi esorbitanti, in molti casi con la complicità delle b– come si legge nel capo d’imputazione – ...

