Tour de France, Majka è positivo al Covid ma resta in corsa. Cosa prevede il regolamento (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Covid continua ad abbattersi sul Tour de France e in particolare sulla Uae Emirates, la formazione della maglia gialla Tadej Pogacar. Lo sloveno ha già perso Vegard Laengen e George Bennett, due pedine fondamentali per tenere sotto controllo la corsa. Come se non bastasse, il due volte vincitore della Grand Boucle ha rischiato di perdere anche il suo miglior gregario in salita: Rafal Majka. Il polacco è risultato positivo, ma nonostante questo si è presentato al via dell’undicesima tappa. Perché è ancora regolarmente in corsa? Majka ha una carica virale bassa e secondo i medici non è contagioso, perciò il protocollo del Tour gli permette di rimanere. Un caso simile è capitato anche a Bob Jungels, vincitore della nona tappa. Alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilcontinua ad abbattersi suldee in particolare sulla Uae Emirates, la formazione della maglia gialla Tadej Pogacar. Lo sloveno ha già perso Vegard Laengen e George Bennett, due pedine fondamentali per tenere sotto controllo la. Come se non bastasse, il due volte vincitore della Grand Boucle ha rischiato di perdere anche il suo miglior gregario in salita: Rafal. Il polacco è risultato, ma nonostante questo si è presentato al via dell’undicesima tappa. Perché è ancora regolarmente inha una carica virale bassa e secondo i medici non è contagioso, perciò il protocollo delgli permette di rimanere. Un caso simile è capitato anche a Bob Jungels, vincitore della nona tappa. Alla ...

