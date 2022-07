Storia del calcio femminile in Russia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scorrendo sul sito ufficiale degli Europei femminili d’Inghilterra la lista delle 16 rappresentative nazionali attualmente in lotta per strappare il biglietto d’accesso alla finale di Wembley ci si imbatte una strana presenza, che narra a sua volta di una assenza. Stiamo parlando dell’asterisco che, giustapposto al nome del Portogallo, spiega un avvicendamento avvenuto all’ultimo momento, e che ovviamente la macchina organizzativa dell’Europeo non vorrebbe tenere troppo sotto i riflettori: Carole Costa e compagne, infatti, giocano al posto della Nazionale russa, che agli spareggi dell’aprile 2021 le avevano sconfitte sul campo. Un’esclusione che è stata conseguenza della decisione più generale presa congiuntamente da FIFA e UEFA, la quale – giusta o sbagliata che fosse – è stata sinora guardata in Occidente soltanto dal nostro punto di vista. Ma che ripercussioni potrebbe avere ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Scorrendo sul sito ufficiale degli Europei femminili d’Inghilterra la lista delle 16 rappresentative nazionali attualmente in lotta per strappare il biglietto d’accesso alla finale di Wembley ci si imbatte una strana presenza, che narra a sua volta di una assenza. Stiamo parlando dell’asterisco che, giustapposto al nome del Portogallo, spiega un avvicendamento avvenuto all’ultimo momento, e che ovviamente la macchina organizzativa dell’Europeo non vorrebbe tenere troppo sotto i riflettori: Carole Costa e compagne, infatti, giocano al posto della Nazionale russa, che agli spareggi dell’aprile 2021 le avevano sconfitte sul campo. Un’esclusione che è stata conseguenza della decisione più generale presa congiuntamente da FIFA e UEFA, la quale – giusta o sbagliata che fosse – è stata sinora guardata in Occidente soltanto dal nostro punto di vista. Ma che ripercussioni potrebbe avere ...

