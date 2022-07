 Silvia Salemi festeggia i 25 anni di ‘A casa di Luca’ presentando ‘Noi contro di noi’ | il suo nuovo lavoro

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Perre 25di “Adi Luca”, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio per il miglior testo,ha scelto di tornare sulle scene con un brano scritto insieme a Matteo Faustini, giovane cantautore protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, e a Marco Rettani, coautore anche degli ultimi due brani di Silvia, “Chagall” e “I Sogni nelle tasche”. Caratterizzato da sonorità estive, “Noidi noi” è un brano che invita chi lo ascolta a riflettere su temi delicati, come il forte bisogno di unità e pace. Un testo diretto e attuale che si lega alle difficoltà che hanno segnato gli ultimie che hanno portato gli essere umani a diffidare del proprio vicino e a non vedere ...