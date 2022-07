Scaroni | «Cose importanti dal mercato nei prossimi giorni»

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Abbiamo vissuto alcune settimane fantastiche dopo aver vinto lo scudetto. Ricordiamo tutti la folla di tifosi esultanti. Ho trovato un grande entusiasmo in Pioli, che è sempre “on fire”, i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Mi aspetto che Maldini e Massara portino Calcio e Finanza.

Paolo Scaroni ribadisce la sua fiducia su Maldini e Massara: il presidente del Milan anticipa novità importanti in arrivo ...