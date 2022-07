Lorient | vicino l'arrivo di Mvogo

Pubblicità

NMercato24 : Torino, accordo vicino per Lauriente: presto nuovo incontro con il Lorient per chiudere la trattativa.… - zazoomblog : Da Parigi – Trasferimenti: Lorient vicino alla conclusione dell’arrivo di Yvon Mvogo (RB Lipsia) - #Parigi… -

Footballnews24.it

E se èGhiglione del Genoa, si registra anche un sondaggio per Jasmin Kurtic, rientrato al ... Per l'esterno, invece, è previsto oggi un incontro tra il ds Vagnati e il presidente delper ...... come pure Vagnati rimanea Laurienté , sul quale però è molto pericoloso l'inserimento del Sassuolo . Ora il dt si confronta con Fery , presidente delche segue in prima persona la ... Calciomercato Torino, ecco il sostituto di Belotti: accordo vicino per Laurienté Il Torino è molto attivo anche sul mercato in entrata: i granata hanno quasi raggiunto l'accordo con Laurienté che spinge per essere ceduto ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...