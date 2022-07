La foto choc di un sacerdote nudo diventa virale. “Non sono stato io a pubblicarla” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Galeotta fu la foto e chi la postò. Nulla di particolarmente strano a guardarla: un uomo a petto nudo sotto la doccia, con solo gli occhiali sul naso. Nulla di strano se non fosse per quel crocifisso al collo che ha incuriosito più di qualcuno. Nulla di strano se non fosse che quell’uomo in realtà è risultato essere un sacerdote. Il sacerdote completamente nudo “Non sono tecnologico”: la difesa di Don Mario Il religioso, di 70 anni, è stato ripreso a torso nudo nella doccia e subito l’immagine è impazzata nelle chat. Comparsa tra le storie Facebook di don Mario Montis, ha alzato un polverone. Il prete ha cercato di giustificarsi ma è stato immediatamente rimosso dalla chiesa di Santa Barbara a Furtei, in provincia di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Galeotta fu lae chi la postò. Nulla di particolarmente strano a guardarla: un uomo a pettosotto la doccia, con solo gli occhiali sul naso. Nulla di strano se non fosse per quel crocifisso al collo che ha incuriosito più di qualcuno. Nulla di strano se non fosse che quell’uomo in realtà è risultato essere un. Ilcompletamente“Nontecnologico”: la difesa di Don Mario Il religioso, di 70 anni, èripreso a torsonella doccia e subito l’immagine è impazzata nelle chat. Comparsa tra le storie Facebook di don Mario Montis, ha alzato un polverone. Il prete ha cercato di giustificarsi ma èimmediatamente rimosso dalla chiesa di Santa Barbara a Furtei, in provincia di ...

Luce_news : La foto choc di un sacerdote nudo diventa virale. “Non sono stato io a pubblicarla” - oversensitive_ : @SoleLoSa Io sono stata amministratrice del fanclub ufficiale di Ilary per 11 anni e oggi per me è uno choc.. lcapi… - PulciniRemo : 'Foto choc: la sinistra tace. Ora intervenga il premier' - fa39893147 : @alessita_1994 @Shamone87665062 Ha stato Putin. - CaPesaroVe : RT @DucaleVenezia: #AnselmKiefer “Comincio sempre con la foto, a volte la foto non si vede più. Ma è sempre un punto di partenza. C’è sempr… -