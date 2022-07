Ius soli: Letta, è atto di civiltà approvarlo prima di urne (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Una scelta del genere portata avanti a fine legislatura sarebbe un atto di civiltà delle nostre istituzioni. Noi abbiamo fatto la mediazione, siamo pronti a fare le mediazioni per portare avanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Una scelta del genere portata avanti a fine legislatura sarebbe undidelle nostre istituzioni. Noi abbiamo fla mediazione, siamo pronti a fare le mediazioni per portare avanti ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? OGGI VINCE LA LEGA ?? Dopo l’ostruzionismo in aula da parte della Lega, il PD viene a più miti consigli e decide… - GuidoDeMartini : ?? NO DELLA LEGA ALLO IUS SOLI MASCHERATO E ALLA DROGA LIBERA ?? Contro Ius Scholae e dl cannabis ora la Lega gioca l… - borghi_claudio : Salvini e Molinari all'assemblea del gruppo Lega Camera. Ius soli e cannabis non avranno vita facile in aula. - free_trought : ITALIA ALLO SFASCIO, INVASA, ALLA FAME, QUESTO MEZZO COMUNISTA PENSA ALLO IUS-SOLI, SI VERGOGNI È FUORI DI TESTA, T… - Massimi47715989 : Ius soli: Letta, è atto di civiltà approvarlo prima di urne - Ultima Ora - ANSA -