Inter, Pedullá: "Dzeko ha rifiutato la Juventus" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inter Dzeko- L'Inter continua la sua preparazione atletica, ieri sera i neroazzurri ha battutto 4-1 il Lugano. Marotta e Ausilio sono attivi sul mercato, si aspetta una cessione per finanziare Paulo Dybala. Uno dei cedibili per l'Inter è l'attaccante bosniaco, Edin Dzeko. Questa stagione ha realizzato 13 goal e 6 assist in 36 presenze, non convincendo al massimo Simone Inzaghi. Infatti, il bosniaco è stato accusato di esser venuto meno nei momenti clou della stagione. L'Inter ha virato poi su Romelu Lukaku, favorendo il ritorno con un prestito secco. Il pacchetto offensivo dei neroazzurri lì davanti è forse fin troppo ben servito. Come seconda punta può agire Correa, Lukaku e Lautaro che sono i titolari e probabilmente Dzeko che parte da quarto. L'ex Roma non teme la ...

