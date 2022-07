In 345 milioni rischiano di morire di fame - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cesare De Carlo Ma cosa stiamo combinando? Il World Food Program ci fa sapere che da marzo a oggi altri 47 milioni di persone rischiano di morire di fame. Il che porta il totale mondiale a 345 milioni. Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Cesare De Carlo Ma cosa stiamo combinando? Il World Food Program ci fa sapere che da marzo a oggi altri 47di personedidi. Il che porta il totale mondiale a 345

Cesare De Carlo Ma cosa stiamo combinando Il World Food Program ci fa sapere che da marzo a oggi altri 47 milioni di persone rischiano di morire di fame. Il che porta il totale mondiale a 345 milioni. Causa principale: la guerra in Ucraina. L'export di grano è bloccato. Il poco disponibile viene venduto a prezzi impossibili per chi prende uno o due dollari al giorno. E poi c'è la ...