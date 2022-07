Il 2021 anno record per edilizia lombarda: crescita prosegue nel 2022 ma con minore velocità (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’incremento del volume d’affari nel 2021 è stato di +19,6% ma nel I° trimestre 2022 cresce solo dello +0,8%, con aspettative in peggioramento Il 2021 è stato un anno eccezionale per il settore delle costruzioni in Lombardia: il comparto edilizio segna risultati importanti registrando i livelli più elevati del decennio e recuperando ampiamente le perdite subite nel 2020. L’incremento su base annua del volume d’affari a fine 2021 è stato infatti del +19,6%, frutto della rinnovata attenzione al tema delle abitazioni e alla loro qualità. Si tratta di un vero e proprio boom, evidente soprattutto nel mercato delle ristrutturazioni, fortemente incentivate dai “bonus” legati al risparmio energetico, mentre segnali positivi giungono anche dalla ripresa del mercato immobiliare. La dinamica positiva del volume ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’incremento del volume d’affari nelè stato di +19,6% ma nel I° trimestrecresce solo dello +0,8%, con aspettative in peggioramento Ilè stato uneccezionale per il settore delle costruzioni in Lombardia: il comparto edilizio segna risultati importanti registrando i livelli più elevati del decennio e recuperando ampiamente le perdite subite nel 2020. L’incremento su base annua del volume d’affari a fineè stato infatti del +19,6%, frutto della rinnovata attenzione al tema delle abitazioni e alla loro qualità. Si tratta di un vero e proprio boom, evidente soprattutto nel mercato delle ristrutturazioni, fortemente incentivate dai “bonus” legati al risparmio energetico, mentre segnali positivi giungono anche dalla ripresa del mercato immobiliare. La dinamica positiva del volume ...

