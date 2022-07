GF Vip 7 | Ginevra Lamborghini fa parte del cast? L’indizio social

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 13 luglio 2022)al GF Vip 7? Il GF Vip 7 in questa estate 2022 è uno degli argomenti più caldi, in attesa dell’inizio previsto per settembre. Si parla tanto dei possibili concorrenti scelti da Alfonso Signorini che potrebbero fardeldel reality show. Proprio il conduttore in queste settimane sta lanciando vari indizi L'articolo proviene da Novella 2000.