(Di mercoledì 13 luglio 2022) Saliti a trenta i soggetti sotto accusa per il fallimento dell’azienda che forniva ticket a milioni di utenti. Verso la conclusione il lavoro della Procura: si allunga la lista delle società inquisite collegate a Fogliani. Le indagini della Guardia di finanza erano partite dal tracollo dell’azienda nel settembre 2018

Genova, Crac Qui!Group, l'inchiesta si allarga. Raddoppia il numero degli indagati Saliti a trenta i soggetti sotto accusa per il fallimento dell'azienda che forniva ticket a milioni di utenti. Verso la conclusione il lavoro della Procura: si allunga la lista delle società inquisite collegate a Fogliani. Le indagini della Guardia di finanza erano partite dal tracollo dell'azienda nel settembre 2018. Più che dimezzate le pene, risarcimenti drasticamente ridotti o azzerati. Difese soddisfatte: «La fine di un incubo»