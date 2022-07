Formula E, in quattro per il primato tra i muri di New York (Di mercoledì 13 luglio 2022) Entra nel vivo di New York il Mondiale di Formula E con l’11ma e la 12ma tappa di un 2022 oltremodo interessante. Regna l’incertezza dopo la sfida di inizio mese in Marocco, appuntamento che ha regalato la testa della graduatoria ed il successo all’elvetico Edoardo Mortara. Il portacolori del Team Venturi approda negli USA con 139 punti contro i 128 del francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) a 125. Nella mischia non manca anche la presenza del neozelandese Mitch Evans (Jaguar), ‘fermo’ a 124 dopo aver ottenuto un nuovo importantissimo terzo posto a Marrakesh. La battaglia è assicurata nella città statunitense che come accaduto in altre occasioni accoglierà due corse in successione. Ci sarà da divertirsi, una prova che potrebbe modificare gli equilibri di un campionato oltremodo interessante che sembra aver ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Entra nel vivo di Newil Mondiale diE con l’11ma e la 12ma tappa di un 2022 oltremodo interessante. Regna l’incertezza dopo la sfida di inizio mese in Marocco, appuntamento che ha regalato la testa della graduatoria ed il successo all’elvetico Edoardo Mortara. Il portacolori del Team Venturi approda negli USA con 139 punti contro i 128 del francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) a 125. Nella mischia non manca anche la presenza del neozelandese Mitch Evans (Jaguar), ‘fermo’ a 124 dopo aver ottenuto un nuovo importantissimo terzo posto a Marrakesh. La battaglia è assicurata nella città statunitense che come accaduto in altre occasioni accoglierà due corse in successione. Ci sarà da divertirsi, una prova che potrebbe modificare gli equilibri di un campionato oltremodo interessante che sembra aver ...

