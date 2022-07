Fiorentina, in programma tre amichevoli internazionali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dal 27 luglio la Fiorentina di Italiano svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. I viola partiranno mercoledì per Innsbruck, dove rimarranno fino a lunedì 1 agosto. E’ in programma un’amichevole contro il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion sabato 30 luglio alle ore 19. Martedì 2 agosto la squadra si trasferirà a Salisburgo dove rimarrà fino al 5 agosto e dove, mercoledì 3 agosto alle ore 18, sarà impegnata in un test contro la Nazionale Maggiore del Qatar presso l’ Untersberg Arena di Grodig. Sabato 6 agosto alle ore 21 ultima amichevole in programma contro il Betis Siviglia presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dal 27 luglio ladi Italiano svolgerà una seconda fase di preparazione in Austria. I viola partiranno mercoledì per Innsbruck, dove rimarranno fino a lunedì 1 agosto. E’ inun’amichevole contro il Galatasaray presso il Tivoli-Neu Stadion sabato 30 luglio alle ore 19. Martedì 2 agosto la squadra si trasferirà a Salisburgo dove rimarrà fino al 5 agosto e dove, mercoledì 3 agosto alle ore 18, sarà impegnata in un test contro la Nazionale Maggiore del Qatar presso l’ Untersberg Arena di Grodig. Sabato 6 agosto alle ore 21 ultima amichevole incontro il Betis Siviglia presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Fiorentina, in programma tre amichevoli internazionali - fiorentina_it : Tutte le date della seconda parte di ritiro della #Fiorentina: i viola saranno in Austria, dove affronteranno il… - violanews : Galatasaray, Betis e... una Nazionale: il programma completo - FiorentinaUno : Fiorentina, il programma di oggi in casa viola - firenzeviola_it : FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola -