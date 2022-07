Fino a che punto è giusto usare il riconoscimento facciale contro i furti nei negozi? (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’utilizzo del riconoscimento facciale nei negozi in Australia è una tematica calda, tanto che è stata aperta un’indagine ufficiale su due colossi di vendita al dettaglio del paese e sulla necessità di raccogliere dati biometrici dei clienti senza, tra le altre cose, avvertirli in maniera chiara e inequivocabile. A essere direttamente coinvolti nell’indagine sono Bunnings , catena di ferramenta, e Kmart, marchio di grandi magazzini che – allo scopo di garantire sicurezza e tracciamento di eventuali furti all’interno dei loro locali – raccolgono le impronte facciali dei clienti che entrano e escono. L’autorità australiana sta indagando per capire se quanto afferma il gruppo di consumatori Choice – ovvero che l’utilizzo della tecnologia in questione non sarebbe etico e sarebbe fatto in maniera invasiva, senza consenso e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’utilizzo delneiin Australia è una tematica calda, tanto che è stata aperta un’indagine ufficiale su due colossi di vendita al dettaglio del paese e sulla necessità di raccogliere dati biometrici dei clienti senza, tra le altre cose, avvertirli in maniera chiara e inequivocabile. A essere direttamente coinvolti nell’indagine sono Bunnings , catena di ferramenta, e Kmart, marchio di grandi magazzini che – allo scopo di garantire sicurezza e tracciamento di eventualiall’interno dei loro locali – raccolgono le impronte facciali dei clienti che entrano e escono. L’autorità australiana sta indagando per capire se quanto afferma il gruppo di consumatori Choice – ovvero che l’utilizzo della tecnologia in questione non sarebbe etico e sarebbe fatto in maniera invasiva, senza consenso e ...

