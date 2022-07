“Delusione, non dovevi farlo”. Beppe Fiorello, polemica per il Pride. Ma lui spiega e sono applausi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Beppe Fiorello al Pride, critiche dopo la sfilata a Palermo. Presente con decine di migliaia di persone, in prima fila e vicino alla comunità LGBTQ, Beppe Fiorello replica alle tante accuse ricevute in qualità di madrino del Palermo Pride. Una scelta incoerente, secondo quanto espresso da alcuni, dopo la partecpazione di Beppe nel corso del programma su Padre Pio. Beppe Fiorello, le critiche dopo il Pride di Palermo, la replica alle accuse nel corso di un’intervista per La Stampa. Le critiche hanno avuto inizio alla luce della partecipazione di Beppe Fiorello su Rai1 al concerto benefico Una voce per Padre Pio. Beppe Fiorello, le critiche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)al, critiche dopo la sfilata a Palermo. Presente con decine di migliaia di persone, in prima fila e vicino alla comunità LGBTQ,replica alle tante accuse ricevute in qualità di madrino del Palermo. Una scelta incoerente, secondo quanto espresso da alcuni, dopo la partecpazione dinel corso del programma su Padre Pio., le critiche dopo ildi Palermo, la replica alle accuse nel corso di un’intervista per La Stampa. Le critiche hanno avuto inizio alla luce della partecipazione disu Rai1 al concerto benefico Una voce per Padre Pio., le critiche ...

