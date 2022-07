“Conte consideri le aperture di Draghi Con Di Maio grande progetto di centro” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con il Governo sull’ottovolante, appeso al filo sottile della decisione del M5s sul decreto Aiuti al Senato, il deputato Emilio Carelli, ultima new entry nella formazione di Luigi Di Maio, 'Insieme per il futuro', conserva un briciolo di speranza: “Non sono ottimista – dice ad Affaritaliani.it -, l’aria che tira non è delle migliori, ma continuo a confidare che i Cinque stelle si ricredano”. intervista all’ex pentastellato passato in italia per il futuro Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con il Governo sull’ottovolante, appeso al filo sottile della decisione del M5s sul decreto Aiuti al Senato, il deputato Emilio Carelli, ultima new entry nella formazione di Luigi Di, 'Insieme per il futuro', conserva un briciolo di speranza: “Non sono ottimista – dice ad Affaritaliani.it -, l’aria che tira non è delle migliori, ma continuo a confidare che i Cinque stelle si ricredano”. intervista all’ex pentastellato passato in italia per il futuro Segui su affaritaliani.it

