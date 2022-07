Chi lo fa mentre è alla guida rischia di brutto: multa fino a 4 cifre per i trasgressori (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi trasgredisce al Codice della Strada rischia multe sempre più salate, soprattutto in questi casi specifici! Le regole contenute nel Codice della Strada sono primariamente pensate per garantire la sicurezza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Chi trasgredisce al Codice della Stradamulte sempre più salate, soprattutto in questi casi specifici! Le regole contenute nel Codice della Strada sono primariamente pensate per garantire la sicurezza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

santegidionews : Mentre l'attenzione alla guerra in Ucraina diminuisce e quindi diminuiscono gli aiuti, ma non la sofferenza della p… - ediemilia : RT @albertiradiopop: 'Gli stipendi sono bassi per colpa della crescita'.Mentre da 30 anni i salari calano,i redditi dei topmanager sono ar… - castell32082033 : RT @MPoltero: Mentre i 5S cercano di recuperare Dibba che è a Mosca farebbero cadere il governo non votando il DL aiuti, essenziale per le… - Global16938439 : RT @MPoltero: Mentre i 5S cercano di recuperare Dibba che è a Mosca farebbero cadere il governo non votando il DL aiuti, essenziale per le… - fijtzpleasure : RT @albertiradiopop: 'Gli stipendi sono bassi per colpa della crescita'.Mentre da 30 anni i salari calano,i redditi dei topmanager sono ar… -