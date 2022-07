Caterina Balivo va a La 7 | quale programma condurrà

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri Urbano Cairo ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva di La 7. Tante le novità, tra queste l’ingresso del volto televisivo Raiunsu La 7: l’annuncio “Palinsesti finiti, io e Valeria stiamo cercando di capire com’è andata? è andata bene, a parte le luci” – così in una storia sul suo profilo Instagramcommenta le scelte del suo nuovo editore, Cairo. Ieri infatti sono stati annunciati i volti che popoleranno la prossima stagione di la 7 in una cornice che ha come slogan “Esserci sempre”. Tutti confermati i nomi storici: Lilli Gruber, Myrta Merlino, Tiziana Panella, Corrado Formigli, Andrea Purgatori, Diego Bianchi, Giovanni Floris, Massimo Giletti ...

Chi vuole sposare mia mamma, ore 21:30 su TV8 Format reality condotto da Caterina Balivo sulle mamme single in cerca di un nuovo amore. Il cacciatore di teglie, ore 21:25 su Nove Francesco Panella ... per esempio il lancio di un nuovo gameshow dedicato alle parole e alla riscoperta della lingua italiana, coprodotto con Stand By Me che sarà condotto da Caterina Balivo nel preserale, dal 12 ... La conduttrice per la prima volta entra a far parte della squadra di La 7 e lo fa con un programma del tutto nuovo per la rete.