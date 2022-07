Adam Sandler e la sua famiglia protagonisti di You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'attore Adam Sandler, insieme alla moglie e alle figlie, sarà il protagonista del film Netflix intitolato You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. Adam Sandler e la sua famiglia saranno i protagonisti del film You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, progetto tratto dal romanzo scritto da Fiona Rosenbloom. Netflix non ha però rivelato i ruoli affidati ai membri del cast del progetto che sarà diretto da Sammi Cohen, mentre la sceneggiatura è firmata da Alison Peck. Tra gli interpreti di You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah ci sono quindi Adam Sandler e sua moglie Jackie, affiancate dalle figlie teenager Sunny e Sadie. Nel cast ci saranno poi Idina ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'attore, insieme alla moglie e alle figlie, sarà il protagonista del film Netflix intitolato You Are So Notto My Bate la suasaranno idel film You Are So Notto My Bat, progetto tratto dal romanzo scritto da Fiona Rosenbloom. Netflix non ha però rivelato i ruoli affidati ai membri del cast del progetto che sarà diretto da Sammi Cohen, mentre la sceneggiatura è firmata da Alison Peck. Tra gli interpreti di You Are So NotTo My Batci sono quindie sua moglie Jackie, affiancate dalle figlie teenager Sunny e Sadie. Nel cast ci saranno poi Idina ...

Pubblicità

okslibra : adam sandler è uno dei migliori attori de mondo io lo amo troppo - DanieleZanardi8 : Ho visto Hustle da quasi totale analfabeta di NBA. Per me una gran figata, anche per vedere meccanismi che ignoravo… - AkiFzero : @NoContextNapoli e comunque a Adam Sandler me lo facevo più alto! - TacchiniF : @_SimoTarantino Secondo me se Zalone si facesse crescere i peli in faccia e mettesse una parrucca diventerebbe il gemello Adam Sandler - ThaSurippa : @sscnapoli Admin almeno tu salvaci nun vogl cà Mertens s fa pur iss e for' cù Adam sandler -