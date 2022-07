Uomini e Donne: il grave lutto colpisce il programma (Di martedì 12 luglio 2022) grave lutto nel cast di Uomini e Donne, la mamma di una ex corteggiatrice ci ha lasciato improvvisamente. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo. Impossibile dimenticare Klaudia Poznanska, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Purtroppo ai tempi, non riuscì a conquistare quello di Andrea Zelletta, che alla fine scelse Natalia Paragoni. Ora però la giovane è tornata al centro dei riflettori per via di una drammatica notizia: sua mamma è venuta a mancare. Uomini e Donne: lutto per KlaudiaQualche anno fa Klaudia è stata una delle corteggiartici di Andrea Zelletta, nonostante alla fine non sia stata la sua scelta è rimasta nel cuore dei telespettatori ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 luglio 2022)nel cast di, la mamma di una ex corteggiatrice ci ha lasciato improvvisamente. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è successo. Impossibile dimenticare Klaudia Poznanska, l’ex corteggiatrice diche ha conquistato il cuore dei telespettatori. Purtroppo ai tempi, non riuscì a conquistare quello di Andrea Zelletta, che alla fine scelse Natalia Paragoni. Ora però la giovane è tornata al centro dei riflettori per via di una drammatica notizia: sua mamma è venuta a mancare.per KlaudiaQualche anno fa Klaudia è stata una delle corteggiartici di Andrea Zelletta, nonostante alla fine non sia stata la sua scelta è rimasta nel cuore dei telespettatori ...

