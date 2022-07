UniFi: dal 13 luglio al via le immatricolazioni per le lauree ad accesso libero (Di martedì 12 luglio 2022) L'iscrizione deve essere poi perfezionata sul portale ammissioni.UniFi.it entro lunedì 1° agosto , con il pagamento del contributo per la partecipazione al test. Pubblicato il bando per il corso di ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) L'iscrizione deve essere poi perfezionata sul portale ammissioni..it entro lunedì 1° agosto , con il pagamento del contributo per la partecipazione al test. Pubblicato il bando per il corso di ...

Pubblicità

ProfCerbai : RT @qn_lanazione: UniFi: dal 13 luglio, al via le immatricolazioni per le lauree ad accesso libero - qn_lanazione : UniFi: dal 13 luglio, al via le immatricolazioni per le lauree ad accesso libero - _alexpetrucci : RT @StoriaNaturale: ??Campus settembrini al #Museo! Il Sistema Museale @UNI_FIRENZE organizza un campo naturalistico per esplorare e impara… - MassimoPerriel1 : RT @StoriaNaturale: ??Campus settembrini al #Museo! Il Sistema Museale @UNI_FIRENZE organizza un campo naturalistico per esplorare e impara… - UNI_FIRENZE : RT @StoriaNaturale: ??Campus settembrini al #Museo! Il Sistema Museale @UNI_FIRENZE organizza un campo naturalistico per esplorare e impara… -