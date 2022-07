Un tour nelle più belle dimore storiche europee: il contest Airbnb (Di martedì 12 luglio 2022) Life&People.it Fantastico e avvincente concorso targato Airbnb. Il celeberrimo portale che mette a contatto gli utenti in cerca di un alloggio breve ha indetto un contest dando la possibilità ai vincitori (un gruppo di massimo sei amici) di soggiornare in alcune dimore storiche europee; un tour che dura quasi venti giorni. Il progetto è ideato per festeggiare il cinquantesimo compleanno di InteRail per rilanciare la bellezza del viaggio in treno. Come funziona il contest? Il viaggio comincerà il 31 agosto: si partirà dal Regno Unito per terminare in Germania il 18 settembre dopo aver fatto tappa anche in Italia, Spagna e Francia. Nel corso dell’avventura i fortunati vincitori soggiorneranno in abitazioni di struggente bellezza ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 12 luglio 2022) Life&People.it Fantastico e avvincente concorso targato. Il celeberrimo portale che mette a contatto gli utenti in cerca di un alloggio breve ha indetto undando la possibilità ai vincitori (un gruppo di massimo sei amici) di soggiornare in alcune; unche dura quasi venti giorni. Il progetto è ideato per festeggiare il cinquantesimo compleanno di InteRail per rilanciare lazza del viaggio in treno. Come funziona il? Il viaggio comincerà il 31 agosto: si partirà dal Regno Unito per terminare in Germania il 18 settembre dopo aver fatto tappa anche in Italia, Spagna e Francia. Nel corso dell’avventura i fortunati vincitori soggiorneranno in abitazioni di struggentezza ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Doppia sorpresa! ?? ?? I 30 tifosi più veloci ad abbonarsi nelle diverse fasi di vendita sono stati invitati a Tr… - sdiodati : Io vorrei sapere chi è il fotografo di @AchilleIDOL in questo tour, perché già lui è magnifico di suo ma queste fot… - valerio191919 : #eurosportciclismo Dato che l'annata sottotono di Ewan continua, ci (ti)spiegate come e quanti punti di prendono ne… - JustOux : @LovelyBetto credo che l'ipocrisia sia anche nelle varie opere di greenwashing che ci sono accanto a questo tour. I… - AugDalPorto : #raitour È ignobile far correre, per ragioni di spettacolo, l'intera tappa del tour nelle ore più calde. Già il co… -