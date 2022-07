Un milione di indigenti | così l' Italia si è trasformata in una fabbrica di poveri

(Di martedì 12 luglio 2022) Ma che cosa ha prodotto i milioni diregistrati dall'Istat? Non ci piove: è stato il neoliberismo selvaggio, il capitalismo senza freni che ha rivoltato come un calzino la Repubblica democratica fondata sul lavoro dell'uno su sei che lavora. E l'andamento venezuelano della nostra economia da dove viene? Idem: colpa della feroce logica del profitto che ha messo nel nulla decenni di sana giustizia redistributiva. Ci fosse uno col coraggio di dirla giusta, e cioè che queiesistono e crescono esattamente per effetto delle politiche illiberali este che compensano la mancanza di produttività con gli espedienti che la determinano: l'amministrazione pubblicain postificio, il diritto acquisito a lavorare poco, l'occhio chiuso sull'assenteismo e l'invalidità farlocca, il lavoro nero ...

Pubblicità

infoitinterno : Conte a Bisceglie: “Con il Rdc abbiamo salvato un milione di indigenti” - Antonio23493646 : @matteorenzi Ciccio..hai sentito cosa ha dichiarato l'Istat? Il RDC ha evitato che la platea degli indigenti in Ita… - Pippodevito : @Mov5Stelle @MariaDomenicaC4 Secondo l'ISTAT il reddito di cittadinanza ha evitato la povertà a un milione di indigenti. -

Il Fondo per l'aiuto europeo agli(Fead) in Italia aiuta 2.645.064 persone tra cui 538. in particolare reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a undi individui (...... passando a 5,6 milioni (il 9,4% del totale), mentre le famigliesono raddoppiate, ... Tra questi, quasi 1percepiscono meno di 12mila euro l'anno e meno di 8,41 euro l'ora.Istat: cresce la povertà e il lavoro povero, penalizzati giovani. In Italia i poveri sono 5,6 milioni. Tra i giovani il tasso di povertà è quadruplicato.Le famiglie in difficoltà sono passate da 1,9 milioni a 5,6 milioni. Al Sud il quadro più allarmante: 12,1% della popolazione ...