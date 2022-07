Ultime Notizie – Governo, Conte: “M5S aspetta risposte da Draghi il prima possibile” (Di martedì 12 luglio 2022) “Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte risposte, quindi adesso ci aggiorneremo prima possibile”. Così Giuseppe Conte a Fanpage. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà alle 16.30 una conferenza stampa insieme ai ministri del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “Contiamo come Movimento 5 Stelle di ricevere delle pronte, quindi adesso ci aggiorneremo”. Così Giuseppea Fanpage. Il presidente del Consiglio, Mario, terrà alle 16.30 una conferenza stampa insieme ai ministri del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Giovann14793883 : RT @junews24com: Zaniolo Juve (Sky Sport), accordo raggiunto! Cosa manca per chiudere - - junews24com : Zaniolo Juve, i convocati della Roma per la tournée portoghese: la decisione di Mou - -