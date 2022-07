Ultime Notizie – Covid, Costa: “Rivedere isolamento asintomatici, obiettivo è convivere con virus” (Di martedì 12 luglio 2022) “L’obiettivo del Governo è quello di una convivenza con il virus. E se di convivenza parliamo, non dobbiamo dare troppo importanza al numero dei contagi, ma dobbiamo monitorare i livelli di occupazione dei nostri ospedali. Possiamo convivere con Sars-Cov-2, il Paese non si deve farmare. Non possiamo tornare indietro”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Start’ su Sky Tg24, ricordando che “abbiamo un milione di cittadini in isolamento, positivi ma senza sintomi e, continuando di questo passo, ci troveremo in un lockdown di fatto”. Per questo, “eliminare l’isolamento di fronte a un asintomatico, è un tema che dobbiamo avere il coraggio di affrontare“, perché rappresenta “un passaggio obbligato se parliamo di endemia e di convivenza col ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “L’del Governo è quello di una convivenza con il. E se di convivenza parliamo, non dobbiamo dare troppo importanza al numero dei contagi, ma dobbiamo monitorare i livelli di occupazione dei nostri ospedali. Possiamocon Sars-Cov-2, il Paese non si deve farmare. Non possiamo tornare indietro”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, intervenuto a ‘Start’ su Sky Tg24, ricordando che “abbiamo un milione di cittadini in, positivi ma senza sintomi e, continuando di questo passo, ci troveremo in un lockdown di fatto”. Per questo, “eliminare l’di fronte a un asintomatico, è un tema che dobbiamo avere il coraggio di affrontare“, perché rappresenta “un passaggio obbligato se parliamo di endemia e di convivenza col ...

