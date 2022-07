Traffico Roma del 12-07-2022 ore 13:30 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione ci sono disagi sulla A1 Roma Firenze o un incidente provoca poco meno di 2 km di figa tra Roma nord e Ponzano Romano-soratte in direzione di Firenze sulla raccordo anulare Traffico scorrevole abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra lo svincolo Ciampino il video con la Roma Napoli incidente code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila tra la tangenziale est via di Portonaccio in direzione della raccordo ripercussioni sulla stessa tangenziale con le code registrate tra San Giovanni e la Roma L’Aquila in direzione Stadio Olimpico la polizia ci segnala un incidente a Lido di Ostia in via Delle Bermude raccomandiamo le dovute attenzioni ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ci sono disagi sulla A1Firenze o un incidente provoca poco meno di 2 km di figa tranord e Ponzanono-soratte in direzione di Firenze sulla raccordo anularescorrevole abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra lo svincolo Ciampino il video con laNapoli incidente code sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra la tangenziale est via di Portonaccio in direzione della raccordo ripercussioni sulla stessa tangenziale con le code registrate tra San Giovanni e laL’Aquila in direzione Stadio Olimpico la polizia ci segnala un incidente a Lido di Ostia in via Delle Bermude raccomandiamo le dovute attenzioni ...

