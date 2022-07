The Future of Pink is Green: una Barbie in plastica riciclata omaggia Jane Goodall (Di martedì 12 luglio 2022) Due obiettivi nobili: salvaguardare gli oceani dall’inquinamento e omaggiare ad una donna straordinaria, una figura di riferimento nel campo delle scienze naturali e messaggero di pace delle Nazioni Unite. Barbie presenta la nuova bambola ispirata alla dottoressa Jane Goodall, realizzata in plastica riciclata. Ad annunciarlo è la nota azienda di giocattoli Mattel che, in collaborazione con il ‘Jane Goodall Institute’, presenta una novità all’interno della collezione Inspiring Women, la serie che rende omaggio alle donne coraggiose che hanno rischiato la loro vita o la loro carriera, che hanno contribuito a cambiare le regole prestabilite e aperto la strada alle Future generazioni, per sognare più in grande che mai. La dottoressa ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) Due obiettivi nobili: salvaguardare gli oceani dall’inquinamento ere ad una donna straordinaria, una figura di riferimento nel campo delle scienze naturali e messaggero di pace delle Nazioni Unite.presenta la nuova bambola ispirata alla dottoressa, realizzata in. Ad annunciarlo è la nota azienda di giocattoli Mattel che, in collaborazione con il ‘Institute’, presenta una novità all’interno della collezione Inspiring Women, la serie che rende omaggio alle donne coraggiose che hanno rischiato la loro vita o la loro carriera, che hanno contribuito a cambiare le regole prestabilite e aperto la strada allegenerazioni, per sognare più in grande che mai. La dottoressa ...

