Tentato omicidio Napoli | 71enne aggredita a forbiciate | arrestato il marito - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

T7TorreSette : Colpisce moglie con le forbici, un arresto nel Napoletano. Uomo accusato di tentato omicidio @_Carabinieri_ - c53anna : RT @killuminati_733: Vaccinare i guariti non è solo inutile e antiscientifico, è tentato omicidio (ed a volte omicidio preterintenzionale). - malpensa24 : L'uomo si è difeso spiegando di aver agito per difendere il proprio cane preso a calci dal rivale. #Varese - occhio_notizie : Un raptus improvviso o un gesto premeditato è tutto da chiarire - Danze079 : @Raiccomandato @AStramezzi @Bluefidel47 Tentato omicidio -

QUOTIDIANO NAZIONALE

I carabinieri hanno arrestato il marito perNapoli, 12 luglio 2022 " Ferita a colpi di forbici al petto e alla gola , arrestato il marito della donna anziana aggredita ieri sera nel Napoletano. Si tratta di un 74enne di ...Polemiche ci furono perché Paitoni era ai domiciliari pere malgrado ciò gli fu dato il bimbo. Tentato omicidio Napoli, 71enne aggredita a forbiciate: arrestato il marito Arrestato un 74enne di Crispano (Napoli): ha accoltellato la moglie al petto e alla gola con un paio di forbici; la vittima non è in pericolo di vita ...Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Caivano, su disposizioni della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno tratto in arresto un 74enne per il tentato omicidio ai danni ...