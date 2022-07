Paolo Borsellino sapeva di dover morire e ci ha dato una lezione che non possiamo dimenticare (Di martedì 12 luglio 2022) di Pietro Pipia Trent’anni dopo la strage di via D’Amelio la ricerca della verità è ancora in corso tra nuove e false piste. Secondo i giudici della corte d’Assise di Caltanissetta, quello di via d’Amelio rappresenta il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana. Paolo Borsellino quel 19 luglio 1992 pranza a Villagrazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia. Poi si reca con la sua scorta in via D’Amelio, dove vive la madre e la sorella. Alle 16:58 una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell’abitazione della madre con circa cento chili di tritolo a bordo, esplode. Non si capisce ancora quanti sono i morti, se ci sono sopravvissuti: in via d’Amelio le fiamme sono ancora alte e i cadaveri delle vittime ancora a terra quando qualcuno si muove tra le lamiere delle auto carbonizzate. Trent’anni dopo non si conosce ancora l’identità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) di Pietro Pipia Trent’anni dopo la strage di via D’Amelio la ricerca della verità è ancora in corso tra nuove e false piste. Secondo i giudici della corte d’Assise di Caltanissetta, quello di via d’Amelio rappresenta il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana.quel 19 luglio 1992 pranza a Villagrazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia. Poi si reca con la sua scorta in via D’Amelio, dove vive la madre e la sorella. Alle 16:58 una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell’abitazione della madre con circa cento chili di tritolo a bordo, esplode. Non si capisce ancora quanti sono i morti, se ci sono sopravvissuti: in via d’Amelio le fiamme sono ancora alte e i cadaveri delle vittime ancora a terra quando qualcuno si muove tra le lamiere delle auto carbonizzate. Trent’anni dopo non si conosce ancora l’identità di ...

Pubblicità

concentrazione : Paolo Borsellino è a Marsala e scopre una #mafia sconosciuta - LupoLupin3 : Se mi dite chi ha ucciso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vi do 3 miliardi di euro - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Strage via D'Amelio, processo per depistaggi sulla morte di Borsellino: attesa la sentenza - gonufrio : RT @SkyTG24: Strage via D'Amelio, processo per depistaggi sulla morte di Borsellino: attesa la sentenza - SkyTG24 : Strage via D'Amelio, processo per depistaggi sulla morte di Borsellino: attesa la sentenza -